Посол РФ назвал бесперспективной инициативу Эстонии по изъятию госактивов России

Инициатива Эстонии по изъятию государственных активов России с правовой точки зрения бесперспективна, заявил 13 января посол РФ в Таллине Владимир Липаев. По его словам, в этой стране нет российских госактивов.

«В Эстонии российских активов мало, откровенно говоря, по одним оценкам их 20 млн (валюта не уточняется. — Ред.). Есть оценки, что несколько больше, но это непринципиально, государственных активов здесь нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как он подчеркнул, правовых основания для осуществления такого решения нет, потому что вопрос о репарациях или контрибуциях может ставиться, если между государствами были военные действия и они закончились поражением одной из сторон.

«Между Россией и Эстонией войны нет, никто ее не объявлял, хотя эстонские власти ведут себя по отношению к нам, по отношению к нашему посольству так, как-будто бы между нами идет война, что, мягко говоря, удивляет. Поэтому с правовой точки зрения это абсолютно бесперспективная инициатива», — отметил он.

Агентство Bloomberg 9 января написало, что Таллин планирует представить план ареста российских активов в январе, чтобы предоставить Украине средства, замороженные в соответствии с санкциями Евросоюза. Уточняется, что эстонская сторона представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общее для ЕС соглашение по решению судьбы €300 млрд ($322 млрд) резервов Банка России и миллиардов замороженных активов физлиц из РФ, попавших под санкции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января заявил, что какие бы действия по конфискации российских активов ни принимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права.

12 января первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о том, что Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, отметил, что ответные действия России могут иметь «более глобальные последствия».

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса.

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