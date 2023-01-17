В Латвии разрабатывают дорожную карту по вытеснению русского языка из школ

Министерство образования и науки Латвии готовит дорожную карту, которая предполагает вытеснение обучения русскому языку в школах. Об этом 17 января сообщает латвийское издание Delfi.

Сообщается, что, согласно утвержденным в этом году поправкам в закон, в течение ближайших трех лет школы Латвии должны полностью перейти на обучение на латышском языке. А в качестве второго иностранного языка дети будут изучать один из языков стран Евросоюза (ЕС).

При этом отмечается, что примерно половина всех латвийских школ в качестве второго иностранного языка предлагает русский. А найти учителей, которые преподавали бы какой-либо язык стран ЕС, уже сейчас очень сложно.

В качестве одного из вариантов решения этой проблемы в минобрнауки Латвии рассматривают идею создать специальную программу по подготовке учителей русских школ к преподаванию полностью на латышском языке, а учителей русского языка — к преподаванию других предметов.

«Министерство сейчас работает над дорожной картой. В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык», — цитирует издание министра образования и науки Латвии Анду Чакшу.

7 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поправки сейма Латвии в закон «Об образовании», согласно которым всё преподавание в школах в стране будет переведено на латышский язык, являются вопиющей дискриминацией и означают, что русскоязычные дети в Латвии окончательно лишатся возможности получать знания на родном языке.

29 августа стало известно, что учебные заведения в стране могут отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

В июне правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года).

14 августа сообщалось, что власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Министр юстиции страны Янис Борданс не исключил, что русский язык также будет исключен в телефонных и банковских сообщениях.