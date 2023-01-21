В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 21 января рассказал, что Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подписавший контракт с эксплуатирующей компанией.

По его словам, сотрудники не поддаются на провокации киевских властей.

«Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: «А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим». Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки», — приводит слова Карчаа ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона продолжает параллельно угрожать сотрудникам и их семьям, пытаясь организовать саботаж. Как подчеркнул Карчаа, психологическое состояние работников ЗАЭС является «одним из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать».

Накануне Карчаа заявил, что украинские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей. По его словам, всё это создает угрозы ядерной безопасности.

В этот же день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что переговорный процесс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС проходит очень сложно, и станция продолжает сталкиваться с опасностями.

До этого, 18 января, глава МАГАТЭ заявил, что миссии агентства должны работать на украинских атомных электростанциях до конца боевых действий.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной, так как ее обстрелы со стороны Украины продолжаются.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.