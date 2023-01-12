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В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны. Об этом 12 января журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он сообщил, что в ближайшее время не ожидается встреч и переговоров между генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Одной из причин является то, что главным собеседником МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС выступает «Росатом» и его руководитель Алексей Лихачев, а также Министерство иностранных дел РФ.

Однако на последней встрече Путин и Гросси договорились продолжать диалог при необходимости, поэтому если появится соответствующий запрос, то «исключать и телефонного контакта, и встречи, если это действительно будет нужно, невозможно», — резюмировал представитель Кремля.

Накануне Гросси заявил о том, что надеется в ближайшее время встретиться с Путиным. Как пояснил глава агентства, в процессе осенней встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге они договорились о том, что будут продолжать контактировать по вопросу ЗАЭС.

Гросси также отметил, что заключение соглашения по ЗАЭС не является невозможным и нужно продолжать над ним работать.

В декабре прошлого года глава МАГАТЭ заявил, что зона безопасности вокруг ЗАЭС должна быть создана исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерный инцидент на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

В этом же месяце депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что если в Европе произойдет ядерная авария из-за действий украинских военных, то в этом будут виноваты европейские государства, поддерживающие Киев. По его словам, украинские военные систематически обстреливают ЗАЭС «в надежде вызвать там ядерную аварию».

Так он прокомментировал призыв президента Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини готовиться к возможным ЧС в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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