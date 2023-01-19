Более 150 млрд рублей потратят на индексацию соцвыплат в 2023 году в РФ

На индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Об этом 19 января сообщается на сайте Минфина РФ.

Так, индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.

«Также будет увеличен размер материнского капитала — на первого ребенка он составит почти 587 тыс. рублей, а на второго ребенка — почти 775,6», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что индексации МРОТ и других показателей, влияющих на уровень реальных доходов, должны идти опережающими темпами и быть выше инфляции.

17 января он также отметил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов и подчеркнул, что ВВП России за январь–ноябрь снизился, но лишь на 2,1%.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России.

15 января Путин сообщил, что экономическая ситуация в стране стабильная. Он также отметил, что российская экономика оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».