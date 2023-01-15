Путин назвал ситуацию в экономике России стабильной

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране стабильна. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Такие выводы глава государства сделал исходя из макроэкономических показателей. Он также отметил, что российская экономика оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

«Вот у нас, я уже говорил недавно на встрече с правительством, один из главных показателей — это безработица — на историческом минимуме находится. Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению», — сказал Путин.

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