Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения

Польша и Литва выступают за ужесточение антироссийских санкций и настаивают на том, чтобы Евросоюз (ЕС) включил в новый пакет санкций ограничения против российского ядерного сектора. Об этом 13 января сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники из этих стран.

По информации издания, новый, десятый по счету пакет антироссийских санкций может быть принят уже 24 февраля.

Как рассказали собеседники Reuters, помимо введения ограничений против российского атомного сектора Варшава и Вильнюс призывают ЕС запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить еще больше российских банков из глобальной системы SWIFT.

Также сообщается, что неназванный украинский дипломат призвал ЕС ввести санкции против компании «Росатом» и ее руководства, чтобы в итоге свернуть сотрудничество ЕС с российской атомной отраслью.

По информации издания, ограничения намерены ввести и против Белоруссии, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие России обходить некоторые санкции.

Кроме этого европейские дипломаты заявили, что в очередной раз попытаются положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией и расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сообщил «Известиям», что Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами санкций против России, вводимыми на фоне конфликта на Украине. При этом он отметил, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин указал на укрепление Россией своих позиций в экономике на фоне санкций. Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу стране, так как таким образом укрепляется суверенитет государства в экономической сфере.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Европа усилила санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.