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Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения

Reuters заявило о намерении Польши и Литвы включить в 10-й пакет санкций ядерный сектор РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Польша и Литва выступают за ужесточение антироссийских санкций и настаивают на том, чтобы Евросоюз (ЕС) включил в новый пакет санкций ограничения против российского ядерного сектора. Об этом 13 января сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники из этих стран.

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По информации издания, новый, десятый по счету пакет антироссийских санкций может быть принят уже 24 февраля.

Как рассказали собеседники Reuters, помимо введения ограничений против российского атомного сектора Варшава и Вильнюс призывают ЕС запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить еще больше российских банков из глобальной системы SWIFT.

Также сообщается, что неназванный украинский дипломат призвал ЕС ввести санкции против компании «Росатом» и ее руководства, чтобы в итоге свернуть сотрудничество ЕС с российской атомной отраслью.

По информации издания, ограничения намерены ввести и против Белоруссии, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие России обходить некоторые санкции.

Кроме этого европейские дипломаты заявили, что в очередной раз попытаются положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией и расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сообщил «Известиям», что Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами санкций против России, вводимыми на фоне конфликта на Украине. При этом он отметил, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин указал на укрепление Россией своих позиций в экономике на фоне санкций. Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу стране, так как таким образом укрепляется суверенитет государства в экономической сфере.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Европа усилила санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

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