Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций

Антироссийские санкции показали, что Россия гораздо сильнее, чем мы сами думали. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Совсем недавно мы сами думали с тревогой о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров. (...) Стоит только щелкнуть и у нас всё разваливается, ан-нет, ничего не развалилось и фундаментальные основы существования российской экономики и самой РФ оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал даже может быть мы сами», — сказал глава государства.

Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере. Президент также прокомментировал ситуацию с уходом компаний с российского рынка.

«По большинству направлений наш бизнес перехватывает тех, кто уходит. А те, кто уходит, еще на ухо шепчут, что мы скоро вернемся, за рубль бизнес менеджменту продают. Это важная вещь. Мы сами наконец осознали, что мы великая страна, мы можем это сделать. Мы пониманием среднесрочные последствия, связанные с закручиванием технологий, но нам и так закручивали», — сказал Путин.

12 сентября Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. По его словам, был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Также свою роль сыграл и фундамент, созданный в стране за предыдущие годы.

27 августа журнал The Economist признал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости РФ журнал назвал политику правительства страны по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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