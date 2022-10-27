Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной
Мир
Ограничения подачи электроэнергии в Одессе могут продлиться до весны
Общество
Путин назвал историческим фактом единство россиян и украинцев
Мир
Двух жителей Чехии приговорили к тюремным срокам за высказывания об украинцах
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Мир
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Мир
Экс-сенатор США заявил о вине Вашингтона в ЧП на «Северных потоках»
Экономика
Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций
Общество
Ночь на 30 октября станет самой теплой в Центральной России за 75 лет
Мир
Путин назвал обезличиванием западную модель сотрудничества
Мир
Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и СБ ООН
Общество
Власти переселят жителей четырех сел Белгородской области из-за режима ЧС
Сюжет:

Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций

Путин: Россия оказалась сильнее, чем кто-либо думал
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции показали, что Россия гораздо сильнее, чем мы сами думали. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Совсем недавно мы сами думали с тревогой о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров. (...) Стоит только щелкнуть и у нас всё разваливается, ан-нет, ничего не развалилось и фундаментальные основы существования российской экономики и самой РФ оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал даже может быть мы сами», — сказал глава государства.

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере. Президент также прокомментировал ситуацию с уходом компаний с российского рынка.

«По большинству направлений наш бизнес перехватывает тех, кто уходит. А те, кто уходит, еще на ухо шепчут, что мы скоро вернемся, за рубль бизнес менеджменту продают. Это важная вещь. Мы сами наконец осознали, что мы великая страна, мы можем это сделать. Мы пониманием среднесрочные последствия, связанные с закручиванием технологий, но нам и так закручивали», — сказал Путин.

12 сентября Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. По его словам, был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Также свою роль сыграл и фундамент, созданный в стране за предыдущие годы.

27 августа журнал The Economist признал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости РФ журнал назвал политику правительства страны по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022