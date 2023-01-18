Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек остановку обстрелов Донецка после освобождения Марьинки и Авдеевки
Мир
На Украине заявили о повреждении более половины энергообъектов
Политика
Путин пообещал поддержку поставляющим иностранным компаниям продукцию предприятиям
Мир
Генсек ООН назвал текущую ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Общество
Места для крещенских купаний организуют в девяти парках Москвы
Мир
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
Армия
Путин допустил освобождение от призыва на срочную службу работников ОПК
Мир
Страны Евросоюза поставили Украине оружие на €11,5 млрд
Мир
Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны
Мир
В СБУ не исключили «умышленное уничтожение» вертолета с главой МВД
Мир
Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска
Мир
В Венгрии заявили о возможности получать газ и нефть только из России

Путин указал на тенденцию к дальнейшему снижению инфляции в России

Путин: инфляция в России в первом квартале может составить 5-7%, есть тенденция к снижению
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 18 заявил, что инфляция в стране в I квартале может составить 5–7%.

«Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5–7%», — сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн «Алмаз-Антей».

«Нужно стимулировать рост реальных заработных плат»
Президент поставил правительству задачи на 2023 год и подвел экономические итоги 2022-го

Однако, по словам главы государства, тенденция к снижению инфляции в стране есть.

Путин также подчеркнул, что индексации МРОТ и других показателей, влияющих на уровень реальных доходов, должны идти опережающими темпами и быть выше инфляции.

Накануне Путин заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Он отметил, что ВВП России за январь–ноябрь снизился, но лишь на 2,1%.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России.

В начале октября прошлого года МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023