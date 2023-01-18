Путин указал на тенденцию к дальнейшему снижению инфляции в России
Президент России Владимир Путин 18 заявил, что инфляция в стране в I квартале может составить 5–7%.
«Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5–7%», — сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн «Алмаз-Антей».
Однако, по словам главы государства, тенденция к снижению инфляции в стране есть.
Путин также подчеркнул, что индексации МРОТ и других показателей, влияющих на уровень реальных доходов, должны идти опережающими темпами и быть выше инфляции.
Накануне Путин заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Он отметил, что ВВП России за январь–ноябрь снизился, но лишь на 2,1%.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России.
В начале октября прошлого года МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.