Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат людей и снижение бедности

Рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 января.

«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — заявил глава государтсва, выступая на совещании с членами правительства.

Ранее, 19 декабря, Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

15 декабря президент назвал приоритетной задачей для правительства и регионов увеличение доходов граждан в 2023 году. Он тогда подчеркнул, что нужно увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста средних зарплат.

Также 12 декабря Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Он также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

5 декабря глава государства подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.

В конце ноября президент заявил, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране. Он указал, что уровень бедности в РФ по итогам III квартала снизился до 10,5%. Годом раньше в III квартале он составил 11%. По словам главы государства, снижение небольшое, но позитивная динамика важна.