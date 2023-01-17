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Путин указал на положительную динамику экономики в 2022 году вопреки прогнозам

Путин: фактическая динамика экономики РФ в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов
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Фото: ТАСС/Пресс-служба мэра Москвы
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Фактическая динамика экономики РФ в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Об этом во вторник, 17 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Начнем с некоторых итогов прошлого года в российской экономике. Как уже отмечалось, фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

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Российский лидер отметил, что в 2023 году необходимо поддержать положительную тенденцию развития экономики.

По его словам, в прошедшем году важнейшие отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и агропромышленный комплекс (АПК), не только не сократили, но и нарастили объемы, а также создали новые рабочие места. Путин отметил, что это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.

Также глава государства отметил, что ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился но лишь на 2,1%.

«Тогда как предрекали нам и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю о зарубежных экспертах, предрекали падение 10%, и 15%, и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что уже в III и IV кварталах 2023 года был зафиксирован рост экономики по сравнению с резким падением во втором квартале.

Кроме того, российский лидер поручил стимулировать занятность и рост реальных зарплат в текущем году.

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», — отметил он.

15 января Путин заявил, что экономическая ситуация в стране стабильная. Он также отметил, что российская экономика оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

Ранее, 22 декабря 2022 года, российский лидер также отметил, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Путин также добавил, что уровень инфляции в 2022 году был лучше, чем во многих других странах. Как подчеркнул глава государства, развитие инфраструктуры России является приоритетной задачей на грядущий 2023 год.

Еще в октябре 2022 года президент указал на устойчивость экономики РФ в условиях санкций. Путин подчеркнул, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу государству, потому что так укрепляется его суверенитет.

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