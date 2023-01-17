«Нужно стимулировать рост реальных заработных плат»

В некоторых регионах все еще есть проблемы с неполной занятостью и низкой оплатой труда . Об этом Владимир Путин заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам . Он призвал правительство уделить наибольшее внимание тем субъектам, где сосредоточены проблемные отрасли. К ним президент, в частности, отнес автопром и лесопромышленный комплекс . Однако в целом, по его оценкам, российская экономика продолжает укрепляться.

Фактическая динамика

В открытой части совещания с правительством выступил только президент. В своей 12-минутной речи он прошелся по основным экономическим показателям.

Фактическая динамика экономики в 2022-м, по его словам, оказалась лучше многих экспертных прогнозов . Согласно оценке Минэкономразвития, ВВП России за январь-ноябрь прошлого года снизился, но лишь на 2,1% . «Тогда как предрекали нам, — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%», — сообщил глава РФ. Первую оценку динамики ВВП за прошлый год Росстат опубликует в середине февраля.

Также Владимир Путин указал на успехи по сдерживанию инфляции. Он сообщил, что в I квартале 2023 года в России ожидается ее снижение примерно до 5%, а во втором — меньше 4% . При этом президент отметил, что сокращение этого показателя принципиально важно для реальных доходов населения и экономики в целом. Он напомнил: инфляция в стране по итогам 2022-го составила 11,9%, что ниже прогнозов правительства и ЦБ РФ. В Минэкономразвития ожидали, что показатель будет на уровне 12,4%, а в Банке России — 12-13%.

Положительно президент оценил и ситуацию на рынке энергоносителей. Мировые цены на газ росли из-за западных санкций, поэтому российские экспортеры получили за последние два года «хорошую прибыль» . Это, в свою очередь, значительно увеличило их платежи в бюджет. Кроме того, несмотря на внешние ограничения, в прошлом году в России примерно на 2% выросла добыча нефти — она составила 535 млн т.

Низкие зарплаты

Несмотря на экономические успехи, в некоторых регионах все еще есть проблемы с неполной занятостью и низкой оплатой труда , обратил внимание президент. Это особенно актуально для тех субъектов, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. К ним он, в частности, отнес автопром. Кроме того, непросто обстоят дела в лесопромышленном комплексе . По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%, сообщил Владимир Путин. В особо уязвимом положении оказался этот бизнес на Северо-Западе России.

У предприятий СЗФО действительно есть проблемы со сбытом продукции и узкие коридоры в Китай , рассказали «Известиям» в пресс-службе Рослесинфорга. Это связано с тем, что лесопромышленный комплекс региона всегда был ориентирован на экспорт продукции в страны Европы .

— При этом предприятия лесоперерабатывающего комплекса Северо-Запада страны довольно быстро изменили направление потоков и в разы увеличили экспорт продукции на новые рынки — в страны ближнего зарубежья, Африки и Азии, осваивают долгую и дорогую логистику в Китай, выводят на рынок новые продукты глубокой переработки, — сообщили в Рослесинфорге.

В организации отметили, что у зарубежных партнеров из дружественных стран особенно востребована целлюлозно-бумажная продукция, произведенная на территории России.

На совещании президент поручил правительству вместе с субъектами работать над повышением зарплат. «Главное, что у нас все возможности для этого есть . Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат», — заметил президент. В нынешнем году, по его словам, власти должны добиться ощутимого увеличения доходов россиян.

Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, для повышения доходов населения и борьбы с бедностью уже приняты основные решения по социальной поддержке. Дальнейший рост зарплат определяется увеличением числа высокооплачиваемых рабочих мест, а также повышением производительности. Для этого уже создан национальный проект «Производительность труда», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов. В проекте участвует порядка 4,5 тыс. компаний. Еще почти 2,5 тыс. подали заявки.

Чтобы выполнить задачу президента по повышению зарплат, правительство продолжит работать с регуляторикой. Речь идет, например, об отказе от неактуальных требований, отвлекающих людей от непосредственного процесса производства, рассказали в ведомстве.

Рекордный объем

Еще одна задача, которую президент обозначил на совещании, заключается в улучшении связи регионов страны, в том числе новых . Для этого он призвал как можно быстрее выполнить планы по ремонту дорог. С 2023 по 2027 годы необходимо привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети протяженностью в 136 тыс. км, напомнил глава РФ. На это заложено 13 трлн рублей.