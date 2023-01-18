Президент Бразилии возложил вину за погромы в стране на Болсонару

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возложил ответственность за беспорядки и погромы в стране на своего предшественника Жаира Болсонару. Об этом политик заявил в среду, 18 января.

«То, что произошло здесь, было попыткой переворота с участием подготовленных лиц. Не знаю, является ли экс-президент заказчиком [насильственных манифестаций], но он несет за них вину, поскольку провел четыре года, провоцируя ненависть, распространяя ложь среди населения и призывая народ носить оружие для того, чтобы отстаивать свою свободу», ― подчеркнул да Силва во время выступления в столице Бразилии.

Бразильский лидер в своей речи отметил, что демократию в обществе обеспечивают культура, книги, диалог, образование, работа, а не оружие.

Ранее, 10 января, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Лулой да Силвой. Американский лидер осудил беспорядки в стране и подчеркнул, что Вашингтон остается сторонником демократии в Бразилии.

В МИД России накануне решительно осудили попытки нарушения конституционного строя в Бразилии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона считает важным сохранение внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером Российской Федерации.

8 января с столице Бразилии начались массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Лула да Силва в ответ объявил режим ЧС в городе до конца месяца. Сам он был эвакуирован в безопасный район.

В тот же день бразильские СМИ написали, что не менее пяти американских конгрессменов призвали экстрадировать Болсонару из страны, где тот находился с декабря 2022 года.

Жаир Болсонару, в свою очередь, осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Изначально предполагалось, что демонстрации будут мирными, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки.

По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Впоследствии правоохранителям удалось восстановить контроль над захваченными в ходе массовых акций зданиями.

Протесты вспыхнули спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.