МИД России осудил действия устроившей беспорядки оппозиции в Бразилии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 января высказалась о беспорядках в Бразилии.

«Решительно осуждаем действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые 8 января устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти», — приводятся ее слова на сайте российского МИДа.

Она подчеркнула, что Москва заявляет о недопустимости попыток нарушения конституционного строя.

Захарова добавила, что российская сторона считает важным сохранение внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером Российской Федерации.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле осуждают действия организаторов беспорядков в Бразилии.

Массовые беспорядки сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Протестующие анонсировали свои намерения заранее, но поначалу предполагалось, что акции будут мирными. Однако манифестанты, требующие отставки да Силвы, устроили массовые погромы и начали захват правительственных зданий.

Как сообщает телеканал Globo, бразильским правоохранителям удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января. В свою очередь, сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» отметила, что причина недовольства бразильцев — в серьезной и глубокой политической поляризации.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.