В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии

В Кремле осуждают действия организаторов беспорядков в Бразилии. На эту тему 9 января высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Кроме того, он отметил, что Москва высоко ценит усилия действующего бразильского президента по развитию двусторонних отношений.

Массовые беспорядки сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Протестующие анонсировали свои намерения заранее, но поначалу предполагалось, что акции будут мирными. Однако манифестанты, требующие отставки да Силвы, устроили массовые погромы и начали захват правительственных зданий.

Как сообщает телеканал Globo, бразильским правоохранителям удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января. В свою очередь, сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» отметила, что причина недовольства бразильцев — в серьезной и глубокой политической поляризации.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.