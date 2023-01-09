Штурм и ярость: чем обернется бразильский «захват Капитолия»
Ожидать политических потрясений в Бразилии после штурма нацконгресса не стоит, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. 8 января сторонники экс-президента Жаира Болсонару устроили свою версию «штурма Капитолия». Органы правопорядка освободили здание спустя несколько часов, а полиция федерального округа приступила к расследованию «актов терроризма». При этом Болсонару в отличие от Дональда Трампа осудил действия протестующих. Как отмечают политологи, бывший лидер не заинтересован в радикальных методах сопротивления, поскольку хочет легально побороться за пост президента снова через четыре года.
По образу и подобию
Через неделю после инаугурации Лулы да Силвы сторонники бывшего президента Бразилии все-таки инсценировали «взятие Капитолия». Почти с точностью была выбрана даже дата политического косплея. 8 января сотни протестующих собрались у Площади трех властей в центре столицы (в США придерживающиеся крайних взглядов трамписты «захватили» конгресс 6 января 2021 года). Радикальные болсонаристы прорвались сразу в три здания — национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию. Пострадали от разгневанной толпы только органы правопорядка. Глава государства и лидер Партии трудящихся Лула да Силва в этот момент находился в рабочей поездке в Сан-Паулу. В ответ на происходящее он экстренно созвал совещание, по итогам которого было объявлено о решении задействовать для обеспечения общественной безопасности в столице федеральные силы.
Мятеж продолжался несколько часов. Против протестующих полиция использовала слезоточивый газ. В результате около 18:30 здания были зачищены. Число задержанных на 9 января приблизилось к 400. Полиция федерального округа приступила к расследованию «актов терроризма».
По данным бразильских исследователей социальных сетей, агитация началась еще за несколько недель до штурма. Соцсети Бразилии, особенно Telegram, наполнились призывами атаковать заправочные станции и инфраструктуру, а также прийти на «боевую вечеринку» в столице. Там же организаторы опубликовали даты, время и маршруты акции. Как сообщил телеканал CNN Brasil, после мятежа власти обязали сотовых операторов хранить данные о геолокации пользователей, находившихся около правительственных зданий во время беспорядков.
Лула заявил, что страна еще не сталкивалась с такими событиями. При этом он пообещал привлечь к ответственности бунтовщиков. «Мы собираемся выяснить, кто является их финансовым покровителем», — добавил лидер Бразилии. Осуждения последовали и из других стран Латинской Америки. Кроме того, возмутительным штурм назвал президент США Джо Байден. Негативно отреагировали и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также, например, президент Франции Эммануэль Макрон.
Американский сценарий развития событий после выборов Бразилии пророчили еще в октябре, поскольку минимальный отрыв Лулы от Босонару (50,9% против 49,1%) продемонстрировал, что население крайне поляризовано. Со стороны особо радикальных поклонников «тропического Трампа» (так периодически называют Болсонару за схожесть его взглядов с экс-президентом США) последовали попытки подорвать инфраструктурные объекты или сорвать церемонию инаугурации. Тем не менее сам Болсонару осуждал подобные акты и призывал своих сторонников только к мирным протестам.
— Случившееся как под копирку повторяет пресловутый «штурм Капитолия». В данном случае это уже не карикатура, а реальные действия. Ответ будет таким же, как в США, — участников предадут суду. Власти не допустят, чтобы недовольство результатами выборов выливалось в антидемократические действия, напоминающие госпереворот, — сказала «Известиям» заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО профессор Людмила Окунева.
При этом, по ее словам, меры будут приняты только в отношении людей, которые превратили мирный протест, имевший место во время всего периода транзита власти (ноябрь-декабрь 2022 года), в подлинный погром. То есть самого Болсонару это не коснется. Связано это с тем, что в отличие от своего американского коллеги, который назвал протестующих у Капитолия великими патриотами, Болсонару осудил действия погромщиков, заметила она.
«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — написал в Twitter Жаир Болсонару, который с конца декабря временно проживает во Флориде, где, к слову, располагается резиденция Дональда Трампа.
Бессмысленный и беспощадный
Что касается последствий для однопартийцев Болсонару, которые продолжают находиться у власти, то пока штурм аукнулся только губернатору столичного Федерального округа Ибанейсу Роше. Верховный суд отстранил его от руководства регионом на 90 дней. В решении суда отмечается, что проведение предполагаемых демонстраций «было общеизвестным фактом», однако власти округа бездействовали.
Директор института Латинской Америки РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Разумовский отметил: умеренные сторонники экс-президента сейчас продвигают теорию о том, что как раз представители лагеря Лулы намерено оставили город почти без полиции в этот день. «Они раскручивают миф, что это был намеренный шаг — дать радикалам возможность устроить вакханалию, чтобы упрекнуть потом в этом Болсонару, электорат которого всегда был крайне мобилизован. Бывший президент всегда выигрывал «войну улиц», однако это не тот случай», — сказал он «Известиям».
— 8 января Болсонару осудил протестующих, поскольку для него это нежелательное развитие событий. Попытка штурма дает его противникам почву для обвинений в организации мятежа. На самом деле его цель — стать серьезным системным политиком и одержать победу на следующих выборах через четыре года. А такое поведение его радикальных сторонников лишь дает козыри соперникам, — добавил Дмитрий Разумовский.
Людмила Окунева считает, что прогнозы относительно новых протестов в стране сейчас делать трудно. «Если полиция и правоохранительные органы реально купируют их, то они не повторятся. Но поскольку причины недовольства и требования к отставке Лулы остаются, то теоретически какие-то всплески могут быть. Хотя перспектив у подобных выступлений нет», — заметила эксперт. Дмитрий Разумовский предполагает, что усиление мер безопасности не гарантирует предотвращения протестов, поскольку это –– крайне характерное явление в Бразилии.
В любом случае этот мятеж не дает оснований говорить о перспективах «гражданской войны» в латиноамериканской стране, разделенной после выборов, по сути, на два равнозначных лагеря. В экспертном сообществе подчеркивают, что основной политической силой в Бразилии остаются центристы из блока Centrão (набор консервативных партий в конгрессе без четкой политической идеологии). Поэтому стабильность нового правительства зависит во многом от того, сможет ли Лула с ними наладить сотрудничество. При этом по сравнению с непредсказуемым Болсонару лидер Партии трудящихся центристам ближе.