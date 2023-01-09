Штурм и ярость: чем обернется бразильский «захват Капитолия»

Ожидать политических потрясений в Бразилии после штурма нацконгресса не стоит , уверены опрошенные «Известиями» эксперты. 8 января сторонники экс-президента Жаира Болсонару устроили свою версию «штурма Капитолия» . Органы правопорядка освободили здание спустя несколько часов, а полиция федерального округа приступила к расследованию «актов терроризма». При этом Болсонару в отличие от Дональда Трампа осудил действия протестующих . Как отмечают политологи, бывший лидер не заинтересован в радикальных методах сопротивления , поскольку хочет легально побороться за пост президента снова через четыре года.

По образу и подобию

Через неделю после инаугурации Лулы да Силвы сторонники бывшего президента Бразилии все-таки инсценировали «взятие Капитолия» . Почти с точностью была выбрана даже дата политического косплея. 8 января сотни протестующих собрались у Площади трех властей в центре столицы (в США придерживающиеся крайних взглядов трамписты «захватили» конгресс 6 января 2021 года). Радикальные болсонаристы прорвались сразу в три здания — национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию . Пострадали от разгневанной толпы только органы правопорядка. Глава государства и лидер Партии трудящихся Лула да Силва в этот момент находился в рабочей поездке в Сан-Паулу . В ответ на происходящее он экстренно созвал совещание, по итогам которого было объявлено о решении задействовать для обеспечения общественной безопасности в столице федеральные силы.

Мятеж продолжался несколько часов . Против протестующих полиция использовала слезоточивый газ. В результате около 18:30 здания были зачищены. Число задержанных на 9 января приблизилось к 400 . Полиция федерального округа приступила к расследованию «актов терроризма».

По данным бразильских исследователей социальных сетей, агитация началась еще за несколько недель до штурма . Соцсети Бразилии, особенно Telegram, наполнились призывами атаковать заправочные станции и инфраструктуру, а также прийти на «боевую вечеринку» в столице . Там же организаторы опубликовали даты, время и маршруты акции. Как сообщил телеканал CNN Brasil, после мятежа власти обязали сотовых операторов хранить данные о геолокации пользователей, находившихся около правительственных зданий во время беспорядков.

Лула заявил, что страна еще не сталкивалась с такими событиями . При этом он пообещал привлечь к ответственности бунтовщиков. « Мы собираемся выяснить, кто является их финансовым покровителем », — добавил лидер Бразилии. Осуждения последовали и из других стран Латинской Америки. Кроме того, возмутительным штурм назвал президент США Джо Байден . Негативно отреагировали и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также, например, президент Франции Эммануэль Макрон.

Американский сценарий развития событий после выборов Бразилии пророчили еще в октябре , поскольку минимальный отрыв Лулы от Босонару (50,9% против 49,1%) продемонстрировал, что население крайне поляризовано. Со стороны особо радикальных поклонников «тропического Трампа» (так периодически называют Болсонару за схожесть его взглядов с экс-президентом США) последовали попытки подорвать инфраструктурные объекты или сорвать церемонию инаугурации. Тем не менее сам Болсонару осуждал подобные акты и призывал своих сторонников только к мирным протестам .

— Случившееся как под копирку повторяет пресловутый «штурм Капитолия». В данном случае это уже не карикатура, а реальные действия . Ответ будет таким же, как в США, — участников предадут суду. Власти не допустят, чтобы недовольство результатами выборов выливалось в антидемократические действия, напоминающие госпереворот, — сказала «Известиям» заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО профессор Людмила Окунева.

При этом, по ее словам, меры будут приняты только в отношении людей, которые превратили мирный протест, имевший место во время всего периода транзита власти (ноябрь-декабрь 2022 года), в подлинный погром . То есть самого Болсонару это не коснется. Связано это с тем, что в отличие от своего американского коллеги, который назвал протестующих у Капитолия великими патриотами, Болсонару осудил действия погромщиков, заметила она.

« Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила », — написал в Twitter Жаир Болсонару, который с конца декабря временно проживает во Флориде, где, к слову, располагается резиденция Дональда Трампа.

Бессмысленный и беспощадный

Что касается последствий для однопартийцев Болсонару, которые продолжают находиться у власти, то пока штурм аукнулся только губернатору столичного Федерального округа Ибанейсу Роше. Верховный суд отстранил его от руководства регионом на 90 дней. В решении суда отмечается, что проведение предполагаемых демонстраций «было общеизвестным фактом», однако власти округа бездействовали.

Директор института Латинской Америки РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Разумовский отметил: умеренные сторонники экс-президента сейчас продвигают теорию о том, что как раз представители лагеря Лулы намерено оставили город почти без полиции в этот день . «Они раскручивают миф, что это был намеренный шаг — дать радикалам возможность устроить вакханалию, чтобы упрекнуть потом в этом Болсонару, электорат которого всегда был крайне мобилизован. Бывший президент всегда выигрывал «войну улиц», однако это не тот случай», — сказал он «Известиям».

— 8 января Болсонару осудил протестующих, поскольку для него это нежелательное развитие событий. Попытка штурма дает его противникам почву для обвинений в организации мятежа. На самом деле его цель — стать серьезным системным политиком и одержать победу на следующих выборах через четыре года. А такое поведение его радикальных сторонников лишь дает козыри соперникам, — добавил Дмитрий Разумовский.

Людмила Окунева считает, что прогнозы относительно новых протестов в стране сейчас делать трудно . «Если полиция и правоохранительные органы реально купируют их, то они не повторятся. Но поскольку причины недовольства и требования к отставке Лулы остаются, то теоретически какие-то всплески могут быть. Хотя перспектив у подобных выступлений нет», — заметила эксперт. Дмитрий Разумовский предполагает, что усиление мер безопасности не гарантирует предотвращения протестов, поскольку это –– крайне характерное явление в Бразилии.