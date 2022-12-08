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Госповорот: как за сутки в Перу поменяли президента

И стоит ли ожидать волны протестов в ближайшее время
Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
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Импичмент президенту Перу Педро Кастильо, пробывшему на посту лишь полтора года, может спровоцировать масштабные протесты в стране, особенно если новые власти не смогут стабилизировать экономическую ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Перуанского лидера отстранили после того, как он попытался распустить конгресс, ввести чрезвычайное положение и разработать новую конституцию. При этом действия теперь уже экс-президента раскритиковали другие государства региона, а самого политика задержали по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Новым главой государства стала первый вице-президент Дина Болуарте.

Мгновенный ответ

Политическая жизнь Перу успела круто измениться, причем буквально за один день. А всё дело в теперь уже бывшем президенте страны Педро Кастильо, который попытался остановить заседание конгресса об импичменте. За несколько часов до старта дискуссии глава государства 7 декабря выступил с обращением к населению, объявив о нескольких решениях, кардинально меняющих распределение сил в Перу.

Вице-президент Перу принесла присягу в качестве главы государства

«Временно распустить конгресс республики и создать чрезвычайное правительство, назначить в кратчайший срок новые выборы в конгресс с конституционными правами для разработки новой конституции не позднее чем через девять месяцев. Начиная с сегодняшнего дня вводится комендантский час с 22:00 до 04:00», — сказал он.

Помимо этого, Педро Кастильо захотел реорганизовать судебную систему, в том числе конституционный суд и прокуратуру, а также потребовал от жителей Перу в течение трех дней сдать всё незаконно хранящееся у них оружие.

Впрочем, перуанский парламент всё равно собрался и проголосовал за отстранение президента от власти — «за» высказался 101 конгрессмен из 130 (для принятия решения нужны были две трети). Более того, после своей речи глава государства также лишился поддержки полиции и армии, а многие политики, в частности министры иностранных дел, труда, экономики, а также постпред Перу при ООН в знак протеста подали в отставку.

Госповорот
Педро Кастильо

Отстраненный президент Перу Педро Кастильо

Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

В итоге Педро Кастильо был задержан по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями, причем арестовали его, по данным издания El Comercio, по пути в мексиканское посольство. Его доставили в тюрьму Барбадильо — именно там с 2009 года отбывает свой 25-летний срок другой экс-президент Перу Альберто Фухимори, организовавший в стране «эскадроны смерти».

Полиция Перу задержала главу республики Педро Кастильо

По словам старшего научного сотрудника центра политических исследований ИЛА РАН Александра Шинкаренко, всё произошедшее в Лиме произошло в рамках конституционного поля.

То, что его арестовали и предъявили обвинение, не является нарушением конституции. А история с импичментом длится достаточно долго — с зимы 2021 года. Тогда в декабре первый раз попытались запустить процедуру, но не набрали достаточного количества голосов, потом была попытка в марте, — напомнил он «Известиям».

После же удачного третьего раза присягу в качестве нового главы государства принесла первый вице-президент Дина Болуарте, став первой женщиной на этом посту. Срок ее полномочий завершится 26 июля 2026 года, когда должен был закончиться мандат Педро Кастильо, который вступил в должность в июле 2021-го. Стоит отметить, что ранее Кастильо и Болуарте состояли в одной партии «Свободное Перу» (Perú Libre), от которой пошли на выборы. Однако в январе этого года вице-президента исключили из политсилы, а в июне принял решение покинуть партию и Кастильо.

Общественная реакция

Новости о попытке Кастильо распустить парламент и о последовавшем импичменте вмиг облетели всё западное полушарие, а реакция американских политиков не заставила себя долго ждать. Так, генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро осудил действия теперь уже экс-президента страны, подчеркнув, что роспуск конгресса — нарушение конституционного порядка.

Госповорот
протест
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque

В министерстве иностранных дел Парагвая призвали политические силы республики к конструктивному диалогу, чтобы сохранить демократию в стране, а МИД Уругвая решительно осудил попытку нарушения конституционного строя. При этом в Монтевидео понадеялись, что присяга Дины Болуарте «обеспечит политическую стабильность и сохранит верховенство закона» в Перу. В качестве нового главы государства Болуарте признали и в США: в Госдепартаменте, в частности, пообещали продолжить оказывать стране поддержку.

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Однако в этом потоке заявлений смогла выделиться Мексика, где глава внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард заявил о готовности страны предоставить Педро Кастильо политическое убежище. По его словам, Мехико в принципе доброжелательно относится к этому вопросу, так что если бы отстраненный от власти политик подал соответствующее прошение, мексиканские власти рассмотрели бы его «в положительном ключе». При этом глава МИД подчеркнул, что официальных запросов на политубежище от экс-президента Перу не поступало.

Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На произошедшее в Перу отреагировали и обычные граждане. Вскоре после отстранения лидера от власти на улицы Лимы и других городов республики вышли как сторонники, так и противники экс-президента, были зафиксированы столкновения, а полиции в Лиме пришлось даже применить слезоточивый газ для разгона митингующих. На этом фоне существует риск начала масштабных протестов в стране, считает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

— Смена руководителя страны ведет за собой смену других руководителей, но уже более низкого ранга. И это всегда может породить в обществе смуту, недовольство и попытки противиться этому, — отметил он в беседе с «Известиями».

Госповорот
конгресс
Фото: REUTERS/Congress of the Republic of Peru/Victor Vazquez

При этом вернуться к власти Педро Кастильо сможет лишь в случае вооруженного восстания его сторонников, допустил эксперт, добавив, что такой сценарий сейчас маловероятен.

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Масштабные протестные волнения могут начаться не только из-за экс-президента, заметил Александр Шинкаренко. Дестабилизация ситуации началась еще в 2021 году, когда власти не смогли справиться с последствиями пандемии коронавируса. До COVID-19 макроэкономические показатели Перу были достаточно высокими по региону, экономика страны развивалась весьма активно, рассказал он «Известиям».

— В прошлом году, когда надо было решать последствия коронавируса, правительство, на которое возлагались большие надежды со стороны электората Кастильо, не справилось с поставленными задачами. Это вылилось в протесты в ноябре, протесты в феврале, которые охватили половину страны. Также поспособствовали и периодически возникающие в прессе коррупционные скандалы, связанные с семьей Кастильо, — отметил эксперт.

По его словам, если экономическая ситуация не стабилизируется при новом президенте, то в стране стоит ожидать новые выступления, резюмировал он.

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