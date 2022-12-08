Полиция Перу задержала главу республики Педро Кастильо

Перуанские правоохранители задержали президента страны Педро Кастильо после того, как ему был объявлен импичмент. Соответствующее заявление Национальная полиция Перу сделала в среду, 7 декабря.

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

По данным издания La Republica, политик находится в полицейском участке в Лиме, его обвиняют в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занимается прокурор Патрисия Бенавидес совместно со Специальной группой по борьбе с коррупцией.

«Уголовное расследование в отношении Кастильо инициировано по фактам возможного совершения преступлений против общественного спокойствия, против органов общественной администрации, а также в связи с превышением властных полномочий и действий против властных структур и конституционного порядка», — уточнили представители генеральной прокуратуры Перу.

Ранее в этот день парламент республики проголосовал за объявление импичмента действующему лидеру. Решение поддержали более 100 конгрессменов. Также было назначено заседание, на котором, как ожидается, вице-президент Перу Дина Болуарте даст присягу перед вступлением в должность главы государства.

Незадолго до этого Кастильо объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. Кроме того, он призвал разработать новую конституцию Перу и реорганизовать систему правосудия. Еще президент потребовал от граждан сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов.

На фоне последних событий в Пер командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИД, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо занял пост главы республики 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.