Вице-президент Перу принесла присягу в качестве главы государства

Первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики. Трансляция события проводилась в среду, 7 декабря, на странице перуанского парламента в Twitter.

«Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года», — сказала она.

Ранее в этот день конгресс Перу объявил импичмент действующему президенту Педро Кастильо. За инициативу проголосовали более ста членов правительства.

Вскоре после этого Кастильо задержали сотрудники Национальной полиции. В его отношении было организовано расследование по факту возможных преступлений против общественного спокойствия, против органов общественной администрации, а также в связи с превышением полномочий и действиями против властных структур и конституционного порядка.

Также 7 декабря президент объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. Кроме того, он призвал разработать новую конституцию Перу и реорганизовать систему правосудия. Еще Кастильо потребовал от граждан в течение 72 часов сдать незаконно хранящееся у них оружие.

На фоне последних событий в Перу командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИД, а также постпред республики при ООН.

Педро Кастильо занял пост главы государства 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.