Байден провел переговоры с президентом Бразилии

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером Бразилии Лулой да Силвой, в рамках которых хозяин Белого дома осудил беспорядки в стране. Об этом сообщили 9 января в Белом доме.

«Президент Байден заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами бразильской демократии <...>. Президент Байден осудил насилие и атаки на демократические институты и процесс мирной передачи власти», — говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что американский лидер пригласил Лулу да Силву нанести визит в Вашингтон в начале февраля для проведения консультаций по широкому кругу вопросов. Уточняется, что президент Бразилии принял это приглашение.

Сторонники экс-президента Жаира Болсонару захватили правительственные здания 8 января. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Сильва в ответ на беспорядки объявил режим ЧС в столице до конца месяца.

Отмечается, что президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район. Правоохранителям уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.

Сам экс-президент Бразилии признал незаконность действий своих сторонников, устроивших массовые беспорядки в столице.

9 января стало известно, что Болсонару, который сейчас продолжает находиться в США, госпитализирован с сильными болями в брюшной области. Бразильские СМИ сообщили, что бывшего президента в США призвали экстрадировать. События в бразильской столице конгрессмены сравнили со штурмом Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа двумя годами ранее.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.