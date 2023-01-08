Президента Бразилии эвакуировали в безопасный район столицы

Президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства. Об этом 8 января сообщили местные СМИ.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Видео происходящего опубликовано в соцсетях.

Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента да Силвы. Его эвакуировали в безопасную часть города.

В этот же день сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Ранее, 1 января, Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.