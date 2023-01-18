Депутат рады назвал сложной ситуацию с электроснабжением в ряде областей Украины

Ситуация с электроснабжением в Киевской области и в нескольких восточных областях Украины остается сложной, заявил 18 января глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Ситуация на сегодняшний день действительно сложная. Много энергоблоков выведено из строя, в некоторых регионах ситуация усложняется тем, что кроме генерации есть проблемы еще с сетями и подстанциями», — сказал он в эфире украинского телемарафона «Единые новости».

Помимо Киевской области, больше всего проблем с электроснабжением в восточной части страны наблюдается в Харьковской и Полтавской областях, указал он.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после последнего ракетного удара ВС РФ по системе военного управления республики и связанным с ней объектам энергетики, повреждено девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи (ЛЭП).

15 января гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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