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Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 13 энергообъектов страны

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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На Украине повреждено 13 энергетических объектов: девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил 17 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения», — написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль также указал, что Украина планирует закупить энергооборудование на средства Фонда поддержки энергетики страны на сумму более €100 млн.

По его словам, Киев чувствует постоянную поддержку от иностранных союзников в энергетической отрасли. Так, в последний раз Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания, а Япония мощные генераторы для Черниговской области.

Ранее во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электричества третий день подряд вводят в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

15 января гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.

14 января российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По сообщению Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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