В Киеве и двух областях Украины снова вводят экстренные отключения света

Экстренные отключения электричества третий день подряд вводят в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом во вторник, 17 января, сообщает украинский энергетический холдинг ДТЭК.

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — следует из сообщения на сайте киевского отделения холдинга.

На сайте ДТЭК Днепропетровской и Одесской областей также оповестили об экстренных отключениях света.

Ранее во вторник в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. Также сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что ситуация с подачей электроэнергии на Украине остается сложной.

За день до этого Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные. Несмотря на активную работу всех энергетиков, Коваленко призвал украинцев быть готовыми к продолжительным отключениям электроэнергии.

14 января министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергоинфраструктуры в пяти областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он также добавил, что следующие дни будут трудными.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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