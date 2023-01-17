В Киеве и двух областях Украины снова вводят экстренные отключения света
Экстренные отключения электричества третий день подряд вводят в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом во вторник, 17 января, сообщает украинский энергетический холдинг ДТЭК.
«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — следует из сообщения на сайте киевского отделения холдинга.
На сайте ДТЭК Днепропетровской и Одесской областей также оповестили об экстренных отключениях света.
Ранее во вторник в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. Также сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
16 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что ситуация с подачей электроэнергии на Украине остается сложной.
За день до этого Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные. Несмотря на активную работу всех энергетиков, Коваленко призвал украинцев быть готовыми к продолжительным отключениям электроэнергии.
14 января министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергоинфраструктуры в пяти областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он также добавил, что следующие дни будут трудными.
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