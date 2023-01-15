Минобороны подтвердило удары по системе военного управления Украины 14 января

ВС России 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщил 15 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти Киевской, Львовоской, Днепропетровской, Харьковской и Винницкой областей сообщали об ударах по энергетической инфраструктуре.

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