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Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей

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Глава минобороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. 18 января Ананд провела в Киеве встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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«Министр обороны Анита Ананд пребывает с визитом в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками», — отмечается на сайте канадского правительства.

Уточняется, что передача бронемашин Senator продиктована запросом от Украины. Такая помощь оценивается в $90 млн и является частью пакета в $500 млн, который ранее выделил стране канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

16 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается попросить Канаду поставить Киеву также танки Leopard 2, для чего нужно решить вопрос о реэкспорте машин с ФРГ. Как заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, глава оборонного ведомства Анита Ананд поддерживает тесный контакт с украинским министром обороны Резниковым по поводу дальнейшего предоставления Украине всесторонней военной помощи.

Канада приобрела у Германии 82 танка Leopard 2 в 2007 году. В свою очередь, Польша и Финляндия уже сообщили о своей готовности отправить некоторое количество таких танков Киеву.

11 января посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление канадской стороны о помощи Украине нелепо на фоне нерешаемых внутренних проблем в самой стране.

До этого, 5 декабря, агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщало, что Оттава перечислит Украине 15 млн канадских долларов (примерно $11 млн) для гуманитарного освобождения территорий от мин.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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