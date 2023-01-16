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Украина намерена попросить Канаду о поставках танков Leopard 2

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев собирается попросить Оттаву поставить танки Leopard 2
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, а для этого нужно решить вопрос о реэкспорте машин с ФРГ, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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«Очевидно, президент Зеленский, который поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они — владельцы технологии», — сказал он в ходе интервью The Globe and Mail, которое опубликовали в воскресенье, 15 января.

Подоляк надеется на то, что немецкий канцлер Олаф Шольц в ближайшее время выдаст необходимое разрешение на поставку военной техники. Тем временем официальный представитель канадского министерства обороны Даниэль Минден не дал газете четкого ответа, предоставит ли Оттава Киеву танки, если поставка будет одобрена Берлином.

Он заявил, что глава оборонного ведомства Анита Ананд поддерживает тесный контакт с украинским министром обороны Алексеем Резниковым по поводу дальнейшего предоставления Украине всесторонней военной помощи. Как отметила газета, Канада в 2007 году приобрела у Германии 82 танка Leopard 2. Польша и Финляндия уже сообщили о своей готовности отправить некоторое количество таких танков Киеву.

15 января глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о невозможности поставлять танки Leopard на Украину в 2023 году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года. Паппергер добавил, что концерн в данный момент располагает 22 танками Leopard 2, которые могли бы быть подготовлены для передачи Киеву. Однако, пояснил глава концерна, прежде чем начать ремонт танков, концерн должен получить госзаказ, так как затраты составят несколько сотен миллионов евро.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил о том, что Украине от западных союзников нужны тысячи танков и Киев хотел бы получить такую технику. В частности, страна нуждается в британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

Днем ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление канадской стороны о помощи Украине нелепо на фоне нерешаемых внутренних проблем страны. В этот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на бесполезность поставок танков Leopard на Украину. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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