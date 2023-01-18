NYT узнала о поставках США на Украину 155-мм снарядов со складов в Израиле
Вашингтон и Тель-Авив достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля. Об этом 17 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников.
Как отмечает издание, примерно 150 тыс. артиллерийских снарядов к настоящему моменту уже переправлены в Европу. Предположительно, они будут доставлены на Украину через Польшу. Поставки осуществляются с американских складов, созданных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке. По информации газеты, израильские военные неоднократно получали доступ к запасам вооружений, находящимся в ведомстве Центрального командования Вооруженных сил США.
The New York Times подчеркивает, что предыдущее правительство Израиля изначально выступало против отправки боеприпасов с американских складов, расположенных на территории страны, в том числе из-за нежелания портить отношения с Москвой.
Однако после официального запроса со стороны главы Пентагона Ллойда Остина бывший израильский премьер-министр Яир Лапид одобрил сделку, чтобы избежать напряженности в отношениях с США.
Согласно информации источников газеты, американская сторона обещала восполнить запасы на складах в Израиле, а также организовать немедленную поставку боеприпасов в случае острой необходимости.
При этом неназванный представитель Армии обороны Израиля, слова которого приводит The New York Times, отметил, что политика страны касательно предоставления военной помощи Украине не изменилась. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил изданию о неразглашении США деталей маршрутов поставок военного оборудования.
В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).
Также Пентагон сообщил о старте обучения украинских военных пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
12 января в Белом доме заявили, что Вашингтон будет продолжать предоставлять украинским войскам удовлетворяющую их потребности помощь.
До этого, 6 января, Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Она назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля-воздух».
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
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