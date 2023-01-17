Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к мировой войне
Мир
Новый глава минобороны Германии пообещал выкладываться на 150%
Мир
Церемония прощания с Кикабидзе началась в Тбилиси
Общество
Новым председателем МАКа назначен бывший чиновник Росавиации
Мир
Польский телеканал показал в эфире карту страны с частью Западной Украины
Мир
На Украине признали невозможность сбить российские ракеты
Общество
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
Мир
Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии
Экономика
Предприятия лесоперерабатывающего комплекса РФ увеличили экспорт на новые рынки
Авто
Средняя цена на новые электромобили в России в 2022 году снизилась почти вдвое
Мир
В США нашли украденные картины стоимостью $400 тыс.
Мир
Шольц объявил о назначении Писториуса министром обороны ФРГ

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Два ракетоносца Ту-160 выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов. Об этом 17 января сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что это был плановый полет. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, подчеркнули в ведомстве. В Минобороны уточнили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель
Как поменялись боевые возможности ракетного комплекса

В конце декабря сообщалось, что в России на летные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО «Туполев» (входит в «Ростех»). Речь идет о первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и строевом самолете, прошедшем глубокую модернизацию.

В конце ноября Минобороны сообщало о том, что два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве.

В июле два ракетоносца Ту-160 также провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.

Ту-160 «Белый лебедь» — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023