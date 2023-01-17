Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов. Об этом 17 января сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что это был плановый полет. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, подчеркнули в ведомстве. В Минобороны уточнили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

В конце декабря сообщалось, что в России на летные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО «Туполев» (входит в «Ростех»). Речь идет о первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и строевом самолете, прошедшем глубокую модернизацию.

В конце ноября Минобороны сообщало о том, что два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве.

В июле два ракетоносца Ту-160 также провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.

Ту-160 «Белый лебедь» — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.