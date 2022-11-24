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Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили 24 ноября в Минобороны РФ.

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Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве. Кроме того, во время полета экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота обеспечивали ракетоносцам истребительное сопровождение.

В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Там также указали, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В июле два ракетоносца Ту-160 также провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.

А в январе два Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность их полета составила около 13 часов.

В 2020 году российские бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета. Экипажи провели в воздухе более 25 часов. Протяженность маршрута составила свыше 20 тыс. км.

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