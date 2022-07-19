Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два ракетоносца Ту-160 дальней авиации провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили 19 июля в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения Военно-воздушные силы и ПВО Северного флота», — рассказали журналистам в ведомстве.

Полет бомбардировщиков продолжался более 7 часов.

В российском оборонном ведомстве указали, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Там также отметили, что полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС РФ и бомбардировщиков Хун-6к ВВС Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Главком ВКС России Сергей Суровикин отметил, что состоявшийся полет бомбардировщиков России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей не направлен против других стран.

15 декабря прошлого года два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации также провели многочасовое плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей.