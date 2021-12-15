Прямой эфир
Мир
В ЕС предложили наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за ущерб экологии
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ
Мир
Запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
Мир
Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности
Политика
Совет Федерации проголосовал за расширение полномочий полиции
Политика
Помощник госсекретаря США прибыла на встречу с Козаком в Москве
Мир
Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Общество
ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году

Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации провели многочасовое плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Об этом 15 декабря сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе выполнения полета истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО).

«Продолжительность полета составила около 9 часов», — указали в пресс-службе Минобороны.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заключили в министерстве.

19 ноября сообщалось, что Россия и КНР провели уже третье по счету совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В Минобороны РФ рассказали, что авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС Народной-освободительной армии Китая (НОАК).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021