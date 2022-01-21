Два ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над северными морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Об этом 21 января сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что продолжительность тренировочных полетов составила около 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов Ту-160 выполняли дозаправку в воздухе.

Как подчеркнули в военном ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного

и Балтийского морей, Тихого океана.

Так, 13 ноября два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Во время полета ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Кроме того, на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

11 ноября два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, было отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели более 3 тыс. км.