Два стратегических ракетоносца ТУ-160М переданы на летные испытания

В России на летные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО «Туполев» (входит в «Ростех»). Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в пятницу, 30 декабря.

Речь идет о первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и строевом самолете, прошедшим глубокую модернизацию.

Отмечается, что в ходе испытаний будут проверены самолетные системы и двигатели, а также бортовое радиоэлектронное оборудование.

После этого самолеты будут переданы в эксплуатирующую организацию.

«Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России, поэтому модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков — наша приоритетная задача. В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В конце ноября Минобороны сообщало о том, что два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве.

В июле два ракетоносца Ту-160 также провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.

Ту-160 «Белый лебедь» — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.