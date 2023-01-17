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В ДНР заявили о неспособности ВСУ маневрировать в Артемовске

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ не могут маневрировать своими резервами в Артемовске
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Cleuet
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут маневрировать своими резервами в Артемовске (украинское название — Бахмут). После взятия под контроль российскими войсками Соледара ВС РФ ведет тактическое окружение Артемовска. Об этом во вторник, 17 января, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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«Сейчас фактически идет тактическое окружение Артемовска. Фактически перерезаны основные районы, которые связываются с другими укрепрайонами. Противник не может маневрировать резервами. Наши штурмовые группы могут в более спокойных условиях выполнять свою работу», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кимаковский отметил, что российская армия продвигается вперед. По его словам, «намечается очень серьезный тактический успех». Советник Дениса Пушилина добавил, что после взятия Соледара Артемовск «хорошо виден, хорошо простреливается».

Накануне, 16 января, экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обязался организовать для боевиков в Артемовске беспрерывное и оперативное получение боеприпасов.

Вместе с тем 10 января газета The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, написала, что украинским военным следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России.

Позже, 15 января, газета The Washington Post также писала о том, что Вооруженные силы Украины рассматривают вариант отступления из Артемовска.

Соледар был взят под контроль российских военнослужащих 12 января. Как отметили в Минобороны РФ, установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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