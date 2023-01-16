Госрегистрация прав на недвижимость стала доступна для жителей ДНР

Росреестр начал принимать документы для государственной регистрации прав на недвижимость в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 16 января в пресс-службе ведомства.

3 января глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) заработает в новых регионах России полноценно с 2024 года.

В декабре прошлого года ФОМС уже передал администрациям новых регионов России документы для организации работы фондов и системы ОМС.

В том же месяце правительство РФ сообщило, что жители новых регионов страны могут получать с 1 января услуги по подбору работы. Для этого гражданам этих субъектов нужно будет лично обратиться в региональную службу занятости. С собой необходимо иметь заявление, паспорт, документы об образовании и квалификации.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В сентябре на этих территориях прошли референдумы по этому вопросу.

За присоединение ДНР к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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