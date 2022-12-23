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Жители новых регионов РФ смогут получить услуги по подбору работы с 1 января

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Фото: РИА Новости
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 января смогут получить услуги по подбору работы. Об этом в пятницу, 23 декабря, говорится на сайте правительства РФ.

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Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, гражданам новых субъектов нужно будет лично обратиться в региональную службу занятости, чтобы получить услуги по подбору работы. С собой необходимо иметь заявление, паспорт, документы об образовании и квалификации.

«В случае утраты трудовой книжки поиск работы будет идти на основе справок или других документов о трудовой деятельности, которые смогут предоставить бывшие работодатели», — говорится в сообщении.

После 1 января 2024 года этого в новых субъектах РФ запустят единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».

Президент России Владимир Путин 1 декабря заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов РФ. Он отметил, что интеграция новых территорий в сферы России должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».

24 ноября сообщалось, что более 80 тыс. жителей новых регионов получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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