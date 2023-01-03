ОМС полноценно заработает в новых регионах РФ в 2024 году

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) заработает в новых регионах России полноценно с 2024 года. Об этом уведомил 3 января глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

«В полном объеме система ОМС заработает на этих субъектах, начиная с 2024 года», — подчеркнул он в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Баланин сообщил о передаче ранее разработанных документов ФОМС.

Кроме того, Мишустин сделал акцент на том, что обязательства ФОМС перед всеми гражданами, живущими в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, должны быть выполнены.

«Они (новые субъекты. — Ред.) недавно вошли в состав Российской Федерации, и, естественно, что все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами Российской Федерации, должны быть выполнены», — отметил российский премьер-министр.

Также Мишустин обратил внимание на то, что «интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает в первую очередь получение всех социальных и медицинских услуг».

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