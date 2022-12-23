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В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Новые педагогические вузы откроются в Бердянске, Луганске, а также в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам 22 декабря министр просвещения Серей Кравцов.

Научить ученого: как вузы новых регионов осваиваются в России
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Как отметил глава ведомства, по данному вопросу уже есть соответствующие договоренности Минпросвещения с Минобрнауки. Также, по его словам, рассматривается возможность создания педвузов в Херсонской области.

«Мы рассмотрели программу развития образования новых регионов, и там отдельный вопрос подготовки кадров. К 1 сентября 2023 года мы подойдем максимально готовыми, в том числе и по переподготовке действующих учителей, педагогическим вузам и колледжей», — рассказал Кравцов.

Министр сообщил, что на новых территориях нет дефицита по числу педагогических кадров, но есть трудности с учителями-предметниками: не хватает педагогов по русскому языку и истории. По словам Кравцова, сейчас на новых территориях в основном работают те же учителя, что были там до начала спецоперации.

В августе в интервью каналу «Россия 24» Кравцов отмечал, что всё больше молодых людей в России хотят связать свою жизнь с педагогической деятельностью и поступают в педвузы.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки РФ подписать с ЛНР соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий. Как следует из распоряжения Мишустина, Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в научной сфере.

В свою очередь премьер-министр ДНР Виталий Хоценко 21 августа также рассказывал, что проблему нехватки педагогов в школах региона решат за счет учителей-добровольцев из России. Он также сообщал, что в столицу ДНР доставили более 200 тыс. учебников для школ Донецка, Мариуполя, Дебальцево, Волновахи и Амвросиевского района. Всего до 1 сентября прибыло 2 млн 513 тыс. учебников.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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