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В школы ДНР привлекут учителей-добровольцев из России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Проблему нехватки педагогов в школах Донецкой Народной Республики (ДНР) решат за счет учителей-добровольцев из России. Об этом сообщил в воскресенье, 21 августа, премьер-министр республики Виталий Хоценко.

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«На сегодня есть определенная проблема — проблема с преподавательским составом в школах. Но мы ее решаем и планируем решить за счет того, что много учителей-волонтеров из Российской Федерации, которые готовы приехать. Кто-то из них на время, а кто-то дальше останется жить и трудиться здесь», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье в столицу ДНР доставили более 200 тыс. учебников для школ Донецка, Мариуполя, Дебальцево, Волновахи и Амвросиевского района. Всего до 1 сентября прибудет 2 млн 513 тыс. учебников. Их поставка завершится до 1 ноября.

Как отметил премьер республики, министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством «Просвещение» проделало огромную работу для того, чтобы школьники могли получать знания по новым учебникам.

В пятницу, 19 августа, глава республики Денис Пушилин заявил, что обучение в школах ДНР, скорее всего, будет комбинированным для обеспечения безопасности учеников и учителей. Окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года.

9 июня глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что школы Донбасса с начала учебного года перейдут на российские образовательные стандарты, которые также будут действовать на освобожденных территориях.

В конце февраля также сообщалось, что всем детям, прибывающим из республик Донбасса в Россию, окажут помощь в зачислении в учебные заведения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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