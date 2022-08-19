Обучение в школах Донецкой Народной Республики (ДНР), вероятно, будет комбинированным для обеспечения безопасности, заявил глава республики Денис Пушилин в пятницу, 19 августа.

«Школы готовы к очному обучению, мы все этого очень хотим, но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года. Скорее всего, это будет комбинированный подход», — сказал глава ДНР на пленарном заседании Августовских педагогических студий в Мариуполе.

9 июня глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что школы Донбасса с начала учебного года перейдут на российские образовательные стандарты, которые также будут действовать на освобожденных территориях.

Ранее, 25 мая, в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты. По этой причине Минпросвещения необходимо провести большую работу и объяснить школьникам и учителям, как развивалась история России и Украины. Для них разрабатывается специальная программа, к работе над которой привлечены лучшие эксперты из педагогических вузов, в том числе Крыма.

В конце февраля сообщалось, что всем детям, прибывающим из республик Донбасса в Россию, окажут помощь в зачислении в учебные заведения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения ЛДНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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