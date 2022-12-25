ФОМС передал новым регионам РФ документы для системы медстрахования

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) передал администрациям новых регионов России документы для организации работы фондов и системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Федеральным фондом сформированы и переданы в администрации новых субъектов РФ необходимые документы для организации деятельности территориальных фондов и системы ОМС», — говорится в сообщении.

Работа территориальных фондов новых российских субъектов будет заключаться в исполнении функций страховых медицинских организаций, таких как выдача полисов ОМС, оплата медицинской помощи, контроль ее качества и защита прав пациентов.

Кроме того, в ФОМС отметили, что проживающим на территории новых регионов будет гарантирована медицинская помощь в любом субъекте России. Исключения не составит и медицинская помощь в высокотехнологичных федеральных клиниках, она будет осуществляться за счет средств федерального фонда.

Ранее, 23 декабря, российское правительство сообщило, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 января смогут получить услуги по подбору работы. Для этого гражданам этих субъектов нужно будет лично обратиться в региональную службу занятости. С собой необходимо иметь заявление, паспорт, документы об образовании и квалификации.

Кроме того, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в Бердянске, Луганске, а также в Донецкой Народной Республике откроются новые педагогические вузы. Также, по его словам, рассматривается возможность создания педвузов в Херсонской области.

5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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