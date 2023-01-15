В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к провокациям со стороны Украины

Белоруссия готова к любым провокациям, которые могут быть организованы украинской стороной. Такую позицию 15 января высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко в беседе с телеканалом СТВ.

«Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», — рассказал он.

Муравейко подчеркнул, что в Белоруссии видят все действия, которые предпринимают украинские вооруженные вормирования, в том числе и «неадекватные».

«Ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают пограничные знаки, всячески провоцируют. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии — тоже пока не дает каких-то результатов», — отметил замгоссекретаря Совбеза.

По словам политика, на территории Украины в данный момент не очень спокойно, однако Минск обладает всем необходимым для того, чтобы защитить свою территориальную целостность. Он также напомнил о проходившей в республике тренировке системы реагирования на акты терроризма.

«Это было достаточно масштабное мероприятие, где были задействованы все силовые органы. Оно прошло на высоком уровне. Командиры всех подразделений объективно и четко понимают все возлагаемые на них задачи и уровень ответственности за безопасность страны и защиту тех коммуникаций, которые могут быть подвергнуты нападению. Имеют четкие алгоритмы действий. И бойцы подразделений до автоматизма готовы отрабатывать те или иные вопросы», — заключил Муравейко.

Ранее, 13 января, пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила о том, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность. В тот же день директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

До этого, 11 декабря, начальник Генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

2 декабря в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о перехвате разведывательного беспилотника, который направлялся со стороны Украины. Он был захвачен в 1200 м от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны, когда направлялся в тыл белорусской территории.

В октябре 2022 года председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию.