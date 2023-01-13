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У границы Польши и Белоруссии найдены тела трех мигрантов

Wyborcza: у белорусско-польской границы обнаружены тела трех мигрантов
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Фото: ТАСС/EPA/Marcin Obara
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Тела трех мигрантов были обнаружены у границы Белоруссии и Польши, пишет газета Wyborcza 13 января.

«Три тела были найдены в районе Беловежи. В одном месте найдены два, а позднее заблудившиеся солдаты нашли останки еще одного человека», — приводит газета заявление активиста Петра Чабана.

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Информацию о погибших изданию подтвердила пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Польши Эдита Вилчиньская, однако точное число погибших ею названо не было.

«Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей», — подчеркнула она.

Официального подтверждения инцидента пока нет.

21 декабря прошлого года стало известно о том, что белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Сирии со следами побоев у границы с Польшей. При погибшем были обнаружены документы сирийского гражданина и постановление о депортации от 19 декабря 2022 года с запретом въезда на территорию Польши и иные государства Шенгена сроком на три года.

24 ноября пограничная служба Белоруссии обнаружила мертвого мужчину «африканской внешности» вблизи заграждений на границе с Польшей.

С 1 июля Польша запретила приближаться ближе чем на 200 м к границе с Белоруссией. 25 января Польша начала строить заграждение протяженностью 186 км и высотой 5,5 м на границе с Белоруссией. 2 октября строительство было завершено.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к погранпунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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