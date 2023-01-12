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За сутки ВСУ потеряли более 100 боевиков на краснолиманском направлении

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Фото: Global Look Press
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За прошедшие сутки российские военные уничтожили более 100 украинских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 12 января заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в Луганской Народной Республике (ЛНР) бои велись в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка и Невское, а в Донецкой Народной Республике (ДНР) — в селах Серебрянка и Григоровка.

Помимо военных, также были уничтожены четыре бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое в ДНР была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Накануне украинская сторона также потеряла до 90 военных на этом направлении. Кроме того, в районах поселка Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Серебрянского лесничества были ликвидированы четыре диверсионно-разведывательных украинских групп.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Новость дополняется.

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