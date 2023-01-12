За сутки ВСУ потеряли более 100 боевиков на краснолиманском направлении
За прошедшие сутки российские военные уничтожили более 100 украинских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 12 января заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в Луганской Народной Республике (ЛНР) бои велись в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка и Невское, а в Донецкой Народной Республике (ДНР) — в селах Серебрянка и Григоровка.
Помимо военных, также были уничтожены четыре бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое в ДНР была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Накануне украинская сторона также потеряла до 90 военных на этом направлении. Кроме того, в районах поселка Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Серебрянского лесничества были ликвидированы четыре диверсионно-разведывательных украинских групп.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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