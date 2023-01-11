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ВСУ потеряли за сутки до 90 военных на краснолиманском направлении

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибло до 90 военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом сообщили 11 января в Минобороны РФ.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — сообщил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах поселка Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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Отмечается, что удары по бригадам ВСУ нанесены в районах Торского Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Червоной Дибровы, Макеевки и Чернопоповки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — добавил Конашенков.

10 января российские войска в ходе наступательных действий также нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск и 103-й бригады теробороны на краснолиманском направлении. В результате, по данным Минобороны, противник за сутки потерял более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

До этого, 8 января, в Минобороны РФ рассказали, что российские войска сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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