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Российские войска уничтожили более 40 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 40 солдат на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска в ходе наступательных действий нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск и 103-й бригады теробороны на краснолиманском направлении. В результате противник за сутки потерял более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом рассказал 10 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВСУ на этом направлении также остались без бронетранспортера и трех пикапов.

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На купянском направлении российские войска также нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ. В результате были уничтожены до 20 украинских боевиков, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

Конашенков рассказал и о продвижении российских войск на донецком направлении. Там российские войска в ходе успешных наступательных действий уничтожили до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

8 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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