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Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ контратаковать позиции на донецком направлении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении, уничтожено до 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал 8 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.

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Он добавил, что, помимо живой силы, ВСУ потеряли также две боевые бронированные машины и пикап.

6 января в Минобороны рассказали, что украинская армия за сутки потеряла до 80 украинских военных убитыми и ранеными на донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск.

До этого, 26 декабря, в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе наступательных действий на донецком направлении заняли выгодные рубежи. Тогда же за сутки на этом направлении было уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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