Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на донецком направлении
Российские войска сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении, уничтожено до 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал 8 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.
Он добавил, что, помимо живой силы, ВСУ потеряли также две боевые бронированные машины и пикап.
6 января в Минобороны рассказали, что украинская армия за сутки потеряла до 80 украинских военных убитыми и ранеными на донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск.
До этого, 26 декабря, в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе наступательных действий на донецком направлении заняли выгодные рубежи. Тогда же за сутки на этом направлении было уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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