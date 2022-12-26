ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на донецком направлении

ВС РФ продолжили наступательные действия на донецком направлении и заняли выгодные рубежи. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей», — заявил он.

Также удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесены на купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях.

Кроме того, в районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу M777, из которой велись обстрелы мирных кварталов Донецка.

Днем ранее подразделения ВС РФ уничтожили более 80 бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении. Кроме того, были ликвидированы два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

24 декабря российские военные уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении. Тогда за сутки ВСУ потеряли около 60 военнослужащих и наемников, а также четыре бронетранспортера.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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