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Российские войска уничтожили более 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска за сутки уничтожили более 50 украинских боевиков на южнодонецком направлении. Об этом сообщил 6 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники ‹...› было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа», — рассказал он.

Конашенков также рассказал и о ситуации на донецком направлении. По его словам, российские войска в прошедшие сутки вели там успешные наступательные действия, в ходе которых украинская армия потеряла до 80 украинских военных убитыми и ранеными, а также два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На купянском направлении российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских боевиков, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, где за прошедшие сутки они также ликвидировали до 60 украинских военных.

4 января в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военных на купянском направлении. Тогда же офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что украинские военные, действующие на этом направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на данном участке фронта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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